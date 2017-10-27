МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что нужно пройти "сложный путь", чтобы лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН. Об этом, как передает УНИАН, он сказал на конференции "Киевские трансатлантические диалоги".

"К этому (лишению России права вето в Совбезе ООН – ред.) должны идти очень сложным путем. Что к этому может привести? Во-первых, реформа ООН, а тут Россия ее блокирует. Второе – возможное решение международного суда, для чего и работаем в Суде ООН", — сказал он, отвечая на вопрос можно ли отнять право вето у российской стороны в Совбезе.

Также глава МИД заявил, что ООН является незаменимым элементом для поддержания "международной архитектуры", но организация требует срочного реформирования всей своей структуры. "Один из моих друзей однажды сказал очень грустную шутку, я считаю, что это очень грустная шутка — что нам понадобится Третья мировая война, чтобы реформировать Совет безопасности (ООН)", — заявил Климкин.

Ранее глава украинского МИД предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН. Он также назвал постоянное членство России в Совете Безопасности "фундаментальной проблемой" и в очередной раз обвинил Москву в "разжигании" конфликтов в Европе.

Комментируя слова Климкина, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что "хочется ответить ему одним советом: сначала нужно навести порядок у себя дома, там все наладить, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов".

Право вето дает возможность блокировать в Совбезе ООН любую резолюцию. Сейчас этим правом обладают все пять постоянных членов — Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.