МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что нужно пройти "сложный путь", чтобы лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН. Об этом, как передает УНИАН, он сказал на конференции "Киевские трансатлантические диалоги".
Также глава МИД заявил, что ООН является незаменимым элементом для поддержания "международной архитектуры", но организация требует срочного реформирования всей своей структуры. "Один из моих друзей однажды сказал очень грустную шутку, я считаю, что это очень грустная шутка — что нам понадобится Третья мировая война, чтобы реформировать Совет безопасности (ООН)", — заявил Климкин.
Комментируя слова Климкина, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что "хочется ответить ему одним советом: сначала нужно навести порядок у себя дома, там все наладить, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов".
Право вето дает возможность блокировать в Совбезе ООН любую резолюцию. Сейчас этим правом обладают все пять постоянных членов — Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.