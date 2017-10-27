Тиллерсон призвал Мьянму прекратить насилие в отношении рохинджа

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позвонил главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну и призвал его покончить с насилием в штате Ракхайн, сообщила журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"(Тиллерсон) выразил обеспокоенность продолжающимся гуманитарным кризисом и сообщениями о зверствах в штате Ракхайн. Госсекретарь призвал бирманские силы безопасности поддержать правительство в том, чтобы покончить с насилием в штате Ракхайн и позволить безопасно вернуться домой тем, кто стал беженцами в результате кризиса, особенно большому числу представителей народа рохинджа, в соответствии с совместным заявлением с Бангладеш от 1992 года и без всяких условий", — заявила Науэрт.
"В то же время он (Тиллерсон — ред.) призвал военных обеспечить гуманитарную помощь для беженцев в затронутых кризисом районах, позволить доступ журналистам, и сотрудничать с ООН с тем, чтобы добиться подробного независимого расследования всех заявлений о нарушении прав человека", — добавила Науэрт.
Мьянманские военные 25 августа начали масштабную операцию против боевиков из организации "Араканская армия спасения рохинджа", организовавших синхронизированное нападение на пограничные посты, полицейские участки и воинские части в штате Ракхайн.
Ситуация на территориях проживания рохинджа остается неясной из-за отсутствия доступа прессы и международных представителей. Правозащитники обвиняют власти Мьянмы в убийстве представителей меньшинства, в то время как мьянманское правительство заявляет о проведении гуманитарной операции, а силовые акции объясняет нападениями террористов. По различным данным, более полумиллиона рохинджа бежали на территорию сопредельной Бангладеш.