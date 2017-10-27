Тиллерсон призвал Мьянму прекратить насилие в отношении рохинджа

Мальчик из народности рохинджа несет на спине ребенка после перехода бангладешской границы. Архивное фото

Мальчик из народности рохинджа несет на спине ребенка после перехода бангладешской границы. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позвонил главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунг Хлайну и призвал его покончить с насилием в штате Ракхайн, сообщила журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Военные в Мьянме передали правление гражданскому правительству, фактическим лидером которого является Аун Сан Су Чжи, но сохраняют право вето в избранных органах власти и по-прежнему оказывают большое влияние на политику страны.

"(Тиллерсон) выразил обеспокоенность продолжающимся гуманитарным кризисом и сообщениями о зверствах в штате Ракхайн. Госсекретарь призвал бирманские силы безопасности поддержать правительство в том, чтобы покончить с насилием в штате Ракхайн и позволить безопасно вернуться домой тем, кто стал беженцами в результате кризиса, особенно большому числу представителей народа рохинджа, в соответствии с совместным заявлением с Бангладеш от 1992 года и без всяких условий", — заявила Науэрт.

"В то же время он (Тиллерсон — ред.) призвал военных обеспечить гуманитарную помощь для беженцев в затронутых кризисом районах, позволить доступ журналистам, и сотрудничать с ООН с тем, чтобы добиться подробного независимого расследования всех заявлений о нарушении прав человека", — добавила Науэрт.

По ее словам, Тиллерсон также осудил недавнее нападение боевиков на силы безопасности в штате Ракхайн.

Мьянманские военные 25 августа начали масштабную операцию против боевиков из организации "Араканская армия спасения рохинджа", организовавших синхронизированное нападение на пограничные посты, полицейские участки и воинские части в штате Ракхайн.

Ситуация на территориях проживания рохинджа остается неясной из-за отсутствия доступа прессы и международных представителей. Правозащитники обвиняют власти Мьянмы в убийстве представителей меньшинства, в то время как мьянманское правительство заявляет о проведении гуманитарной операции, а силовые акции объясняет нападениями террористов. По различным данным, более полумиллиона рохинджа бежали на территорию сопредельной Бангладеш.