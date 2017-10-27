Химатаки в Сирии: Россия изучает доклад экспертов ООН и ОЗХО

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Москва изучает новый доклад экспертов ООН и ОЗХО по химическим атакам в Хан-Шейхуне и Умм-Хоше в Сирии, сообщили в постпредстве России при ООН.

"Начали внимательное изучение документа, имеющего комплексный технический характер. Такая работа должна проводиться с привлечением соответствующих специалистов из различных ведомств", — сообщил пресс-секретарь дипмиссии Федор Стржижовский.

Обвинения со стороны США

Постпред США при ООН Никки Хейли ранее обвинила власти Сирии в применении зарина в Хан-Шейхуне после презентации доклада экспертов ООН и ОЗХО.

"Представленные сегодня выводы совместного механизма ООН и ОЗХО (СМР) свидетельствуют о том, что режим (президента Сирии Башара) Асада использовал отравляющий газ зарин в отношении более 100 мирных жителей в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года", — говорится в заявлении дипломата.

Постпред также обвинила террористическую группировку "Исламское государство"* в применении 16 сентября иприта в Умм-Хоше.

Объективность расследования

В среду в Совбезе ООН был представлен доклад по расследованию химической атаки в Хан-Шейхуне, рассмотрение документа в Совбезе ООН запланировано на 7 ноября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва надеется на объективность доклада ООН. "Мы ждем от любых докладов, которые готовятся специализированными международными структурами, объективности", — сказала она. "Комментировать его до выхода, до ознакомления экспертов с текстом я не считаю возможным", — добавила дипломат.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после выхода доклада экспертов ООН и ОЗХО по расследованию двух инцидентов в Сирии заявил о профессионализме команды совместного механизма расследования (СМР). "Генеральный секретарь подтверждает свою полную уверенность в профессионализме, беспристрастности и объективности механизма и выражает благодарность руководителям и сотрудникам миссии за их самоотверженную работу", — говорится в распространенном пресс-службой заявлении.

Блокирование резолюции

Во вторник Россия заблокировала в Совбезе предложенный США проект резолюции о продлении мандата миссии ОЗХО и ООН, срок действия которого истекает 17 ноября. За документ высказались 11 членов СБ, Китай воздержался.

В Белом доме заявили, что позиция Москвы указывает на желание защитить "своего союзника" в Дамаске. Госдепартамент США выразил разочарование в связи с решением России наложить вето.

Позиция Москвы

В МИД России заявили, что Москва предложит схему дальнейших шагов по мандату миссии ООН-ОЗХО в Сирии лишь после выхода доклада СМР и его тщательного изучения. Во внешнеполитическом ведомстве также призвали не драматизировать ситуацию вокруг этого голосования.

"Вопреки лживым заявлениям, звучавшим из Вашингтона, Лондона и ряда других столиц, нет никаких оснований драматизировать ситуацию вокруг СМР (совместного механизма по расследованию). Его нынешний мандат истекает только 16 ноября. Трех с лишним недель вполне достаточно, чтобы изучить ожидаемый доклад СМР и определиться в отношении дальнейшей судьбы механизма", — напомнили в ведомстве.

В МИД также выразили уверенность, что Запад хочет не установить истину в расследовании применения химоружия в Сирии, а использовать международные структуры для давления на Дамаск.

В качестве основных проблем в работе миссии ОЗХО и СМР в Москве считают "избирательное выполнение мандатов и неготовность или неспособность использовать всю совокупность методов расследования, предусмотренных в Конвенции о запрещении химического оружия, и фактический отказ от проведения расследования на месте происшествия".

"И даже, как это недавно выяснилось, попытка — в случае с МУФС — ввести международное сообщество в заблуждение в том, что касается возможности безопасного доступа в Хан-Шейхун. Ясно, что если мы действительно хотим установить виновных в применении химоружия, то эти фундаментальные изъяны надо срочно исправлять", — добавили в министерстве.

Ранее директор департамента по нераспространению МИД Михаил Ульянов отмечал, что у Москвы есть основания склоняться к версии постановочного характера инцидента. В частности, он усомнился, что в Хан-Шейхуне была применена авиабомба: размеры и геометрическая форма оставшейся на месте инцидента воронки говорят о том, что подрыв емкости с зарином был осуществлен непосредственно на земле.

Ульянов также обратил внимание, что на размещенных в интернете фотографиях, у детей, якобы пострадавших при атаке, до предела расширены зрачки, тогда как в случае применения зарина они должны были сузиться. Соответствующие материалы были переданы российской стороной экспертам СМР на встрече в сентябре в Москве.

Химатака в Хан-Шейхуне

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля.

Расследование инцидента в провинции Идлиб 4 апреля совместный механизм расследования случаев применения химического оружия (СМР) в Сирии вел с июля: эксперты должны была определить виновных в атаке. До этого миссия ОЗХО постановила, что в населенном пункте был применен запрещенный газ зарин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.