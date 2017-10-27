В украинской армии устарело 80% автопарка

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Около 80% автопарка украинской армии устарело. Об этом, как сообщает телеканал "112 Украина", заявил начальник Центрального автомобильного управления вооружения ВСУ Александр Сергий.

"80% автомобильной техники ВСУ — это устаревший парк", — констатировал он.

При этом Сергий отметил, что в следующем году планируются новые поставки техники. "До тысячи единиц техники на следующий год запланировано закупить, как правило, это все грузовые автомобили", — сказал он.

В текущем году бюджет на оборону составляет около 240 миллионов долларов, из которых 207 планировалось потратить на модернизацию ВСУ.