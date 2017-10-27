Французского эксперта осудили в Доминикане на пять лет по делу Air Cocaine

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Французский эксперт по авиабезопасности Кристоф Ноден приговорен в Доминиканской республике к пяти годам тюремного заключения по обвинению в причастности к побегу пилотов, осужденных за контрабанду наркотиков.

Власти Доминиканской республики в ноябре 2015 года выдали ордер на арест трех граждан Франции. Помимо Нодена, в запросе фигурировали евродепутат от правой партии "Национальный фронт" Эмерик Шопрад и Петер Малиновски, парламентский помощник основателя НФ Жана-Мари Ле Пена. Интерпол поместил имена трех французов в так называемый "красный список", означающий международный розыск. Ноден был арестован в Каире 4 февраля 2016 года и экстрадирован в Доминикану.

Судья на процессе в доминиканской столице Санто-Доминго признал француза виновным в "пособничестве злоумышленникам, нарушившим антинаркотическое законодательство", сообщает агентство Франс Пресс.

В марте 2013 года четверо французов были арестованы в аэропорту доминиканского курорта Пунта-Кана. На борту их самолета Falcon 50 было обнаружено 26 чемоданов с 680 килограммами кокаина. В августе 2015 года подозреваемых приговорили к 20 годам тюрьмы. Двое пилотов, находившиеся под подпиской о невыезде, покинули Доминиканскую республику и вернулись во Францию.

Инцидент с наркотиками в доминиканском аэропорту вызвал широкий общественный резонанс во Франции, получив название Air Cocaine. Бежавшие пилоты находятся во Франции под стражей, однако власти заявляли, что не намерены депортировать их в Доминикану.