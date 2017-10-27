Трамп подписал закон о выделении средств пострадавшим от стихийных бедствий

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении 36,5 миллиарда долларов пострадавшим от ураганов и лесных пожаров, сообщил в пресс-релизе Белый дом.

Конгресс выделил данные средства на помощь пострадавшим от ураганов "Ирма", "Харви" и "Мария", а также от лесных пожаров в Калифорнии и других штатах.

В частности, 18,7 миллиарда долларов будет выделено Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA), еще 16 миллионов пойдут на финансирование страховых выплат по наводнениям, 577 миллионов — на укрепление борьбы с пожарами и 1,27 миллиарда — на продовольственную помощь Пуэрто-Рико, пострадавшему от урагана "Мария".

Ущерб от ураганов, обрушившихся на США в этом сезоне, оценивается в сотни миллиардов долларов.