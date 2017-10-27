На побережье Аляски нашли останки неизвестного существа

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Останки неизвестного морского существа были найдены местным жителем Бьорн Дилем на отдаленном пляже залива Бернерса на Аляске, сообщает The Sun.

Mysterious sea creatures wash up on a beach — and leave scientists completely baffled https://t.co/7jGtK1jVfK — The Sun (@TheSun) 26 октября 2017 г.

​По словам Дилема, полуметровый объект белого цвета издавал запах аммиака и нечищеного трюма, в котором хранили рыбу. Сначала он подумал, что наткнулся на ската, однако при ближайшем рассмотрении понял, что находка является внутренностями более крупного существа.

Специалисты заявили, что без взятия проб не могут определить природу находки, однако предположили, что объект может быть необычно крупной печенью тихоокеанской полярной акулы. В этом случае возникает вопрос, как останки существа, которое обитает на глубине около двух километров, попали на берег нетронутыми и не привлекли внимания хищников и падальщиков.

Тихоокеанские полярные акулы могут достигать в длину более семи метров, питаются гигантскими осьминогами, лососем и иными мелкими существами. Не представляют интереса для коммерческого промысла.