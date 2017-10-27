Белый дом рассказал о редактировании документов по убийству Кеннеди

ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости, Алексей Богдановский. Документы по убийству 35-го президента США Джона Кеннеди будут содержать лакуны лишь в редких случаях, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Национальные архивы распространят дополнительные документы с редактированием только в очень редких случаях, до крайнего срока 26 апреля 2018 года", — заявила Сандерс.

Она подтвердила, что 2,8 тысячи документов будут опубликованы в четверг вечером по местному времени, и еще несколько порций по мере одобрения в ближайшие недели в ведомствах США.

Национальные архивы США публикуют в четверг очередную часть документов по убийству Кеннеди в 1963 году.

Президент Дональд Трамп заявил, что общество заслуживает самой полной информации об этом событии. При этом Трамп заявил, что по соображениям национальной безопасности у него нет выбора, кроме как позволить ведомствам отредактировать определенные части текста.