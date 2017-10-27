США готовы ввести санкции против ФСБ и 33 оборонных компаний, сообщила NYT

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Список организаций, в отношении которых возможны новые санкции США, включает ФСБ, СВР и ГРУ, а также 33 оборонных предприятия, сообщила газета New York Times со ссылкой на документ, направленный госдепартаментом в конгресс.

Среди предприятий, концернов и организаций, включенных в список: "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев", АНО "ПО КСИ" (производство микроэлектроники), Специальный технологический центр, компания "Цифровое оружие и защита" (ЦОР), "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады", АО "Ижевский механический завод", машиностроительный завод имени М. И. Калинина, Конструкторское бюро приборостроения, АО корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ООО "Молот-Оружие", Мытищинский машиностроительный завод, ОКБ "Новатор", НПО "Высокоточные комплексы", НПО "Сплав", "Оборонпром" концерн "Радиоэлектронные технологии", ОАО "Концерн "Радиотехнические и Информационные системы", корпорация "Уралвагонзавод".

В списке также значатся АО "Вертолеты России", концерн "Созвездие", АО НПО "Базальт", научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация.

Утверждение перечня

Госсекретарь Рекс Тиллерсон ранее утвердил список лиц и организаций, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом и разведкой, против которых могут ввести санкции. Перечень не опубликован, поскольку он носит закрытый характер.

Факт подготовки госдепартаментом документа не означает автоматического введения санкций, а лишь является предложением ведомства по определению лиц и организаций, против которых эти ограничения нужно ввести.

Адаптация к санкциям

Российский финансовый рынок адаптировался к санкциям, поэтому серьезных последствий не ожидается, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах проходящей в Нью-Йорке встречи годового собрания делового совета США-Россия.

"Любые санкции влияют. Мы их сейчас анализируем. С точки зрения последствия для системы. Но могу сказать, что система адаптировалась, то, что мы видим в этом году: и рост активов, кредитов, вкладов говорит о том, что банки уже адаптировались к санкциям и идет нормальный процесс", — сказал он, добавив, что не ожидает серьезных последствий от возможного введения санкций.

Глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров, в свою очередь, заявил, что последствия американских санкций наиболее остро испытали зарубежные компании, а не российские.

"Не наша страна стала инициатором санкций… Но именно зарубежный бизнес наиболее остро испытывает их последствия", — сказал он, выступая на встрече годового собрания делового совета США-Россия в Нью-Йорке.

"Защитить Америку"

Американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин ранее призвали президента США Дональда Трампа принять меры, обеспечивающие "полное исполнение" санкций против Москвы, сообщает The Hill.

Сенаторы направили в Белый дом письмо, в котором напомнили о необходимости определиться с тем, как будет применяться закон о санкциях. Авторы обращения добавили, что Трамп должен обеспечить полное исполнение санкций против российских энергокомпаний и сотрудничать по этому вопросу с европейскими союзниками.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.