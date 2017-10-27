США готовы ввести санкции против ФСБ и 33 оборонных компаний, сообщила NYT

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Список организаций, в отношении которых возможны новые санкции США, включает ФСБ, СВР и ГРУ, а также 33 оборонных предприятия, сообщила газета New York Times со ссылкой на документ, направленный госдепартаментом в конгресс.
В списке также значатся АО "Вертолеты России", концерн "Созвездие", АО НПО "Базальт", научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова, Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация.
Утверждение перечня
Факт подготовки госдепартаментом документа не означает автоматического введения санкций, а лишь является предложением ведомства по определению лиц и организаций, против которых эти ограничения нужно ввести.
Адаптация к санкциям
Российский финансовый рынок адаптировался к санкциям, поэтому серьезных последствий не ожидается, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах проходящей в Нью-Йорке встречи годового собрания делового совета США-Россия.
Глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров, в свою очередь, заявил, что последствия американских санкций наиболее остро испытали зарубежные компании, а не российские.
"Не наша страна стала инициатором санкций… Но именно зарубежный бизнес наиболее остро испытывает их последствия", — сказал он, выступая на встрече годового собрания делового совета США-Россия в Нью-Йорке.
"Защитить Америку"
Американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин ранее призвали президента США Дональда Трампа принять меры, обеспечивающие "полное исполнение" санкций против Москвы, сообщает The Hill.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.