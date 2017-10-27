В США отказались издать книгу о выборах из-за секс-скандала с автором

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Издательство Penguin Press исключило из своих планов книгу о президентских выборах в США 2016 года, автор которой журналист Марк Галперин обвиняется в сексуальных домогательствах.

Ранее сообщалось, что 52-летний Галперин приставал к женщинам, когда занимал влиятельную позицию на телеканале ABC News . Об этом заявили не менее пяти пострадавших женщин, а также другие люди, которые знали о домогательствах.

"В свете последних новостей, касающихся Марка Галперина, Penguin Press пересмотрело свои планы по публикации книги о выборах 2016 года", — цитирует заявление издательства журнал Hollywood Reporter.

Книга Галперина в соавторстве с политическим репортером Джоном Хайлеманном должна была стать третьей в серии о выборах в США. Первая из них "Игра изменилась" (Game Change) о президентской гонке 2008 года стала бестселлером и основой для успешного фильма киностудии HBO. Ее продюсеры также заявили, что отказываются от планов экранизации новой книги Галперина.

Галперина уже уволили с телеканала MSNB и с должности аналитика на телеканале NBC News.

Скандал вокруг Галперина стал продолжением громких разоблачений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна: десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу, обвиняют его в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Продюсер был уволен со всех постов, включая посты в основанной им и носящей его имя компании, которая уже начала переговоры о продаже частному инвестору.