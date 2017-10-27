Трамп объяснил решение не рассекречивать ряд документов по убийству Кеннеди

ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение оставить ряд документов по убийству Кеннеди в секрете соображениями безопасности.
"Общество в США ожидает и заслуживает того, чтобы правительство предоставило как можно больше доступа к документам об убийстве президента Джона Кеннеди, чтобы люди наконец могли полностью узнать о всех аспектах этого важнейшего события. Так что я сегодня распорядился, чтобы эта завеса секретности была наконец снята", — говорится в меморандуме, который Трамп направил министерствам, а Белый дом разослал журналистам.
"У меня сегодня нет выбора, кроме как принять эту редактуру, чтобы не допустить возможного непоправимого вреда национальной безопасности", — заключил президент США.
Публикация некоторых документов отложена до апреля 2018 года по решению Трампа. Эти документы "будут рассмотрены дополнительно", сообщил представитель администрации.
Закон о публикации еще в 1992 году подписал тогдашний президент Джордж Буш-старший. Согласно нему, данные сведения могут увидеть свет через 25 лет, если глава государства одобрит это.
Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать секретные в прошлом материалы.
Накануне публикации СМИ сообщали, что в четверг могут быть опубликованы несколько тысяч документов общим объемом в десятки тысяч страниц. О том, какой объем опубликованных сведений будет действительно новым, неизвестно.