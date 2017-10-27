Трамп объяснил решение не рассекречивать ряд документов по убийству Кеннеди

ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение оставить ряд документов по убийству Кеннеди в секрете соображениями безопасности.

Национальные архивы США опубликуют очередную часть документов по убийству 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году. При этом высокопоставленный представитель администрации заявил журналистам, что будут опубликованы 2,8 тысячи документов из потенциальных десятков тысяч.

"Общество в США ожидает и заслуживает того, чтобы правительство предоставило как можно больше доступа к документам об убийстве президента Джона Кеннеди, чтобы люди наконец могли полностью узнать о всех аспектах этого важнейшего события. Так что я сегодня распорядился, чтобы эта завеса секретности была наконец снята", — говорится в меморандуме, который Трамп направил министерствам, а Белый дом разослал журналистам.

"В то же время ведомства предложили мне, чтобы некоторая информация по-прежнему была отредактирована в интересах национальной безопасности, правоохранительной и международной деятельности", — добавил Трамп.

"У меня сегодня нет выбора, кроме как принять эту редактуру, чтобы не допустить возможного непоправимого вреда национальной безопасности", — заключил президент США.

Публикация некоторых документов отложена до апреля 2018 года по решению Трампа. Эти документы "будут рассмотрены дополнительно", сообщил представитель администрации.

Ранее в Национальных архивах заявили, что от новых документов не ожидается сенсаций, они будут иметь "дополнительное" значение к уже имеющимся сведениям.

Закон о публикации еще в 1992 году подписал тогдашний президент Джордж Буш-старший. Согласно нему, данные сведения могут увидеть свет через 25 лет, если глава государства одобрит это.

Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать секретные в прошлом материалы.

Накануне публикации СМИ сообщали, что в четверг могут быть опубликованы несколько тысяч документов общим объемом в десятки тысяч страниц. О том, какой объем опубликованных сведений будет действительно новым, неизвестно.

В преддверии публикации Филип Шеннон и Ларри Сабато, авторы книг о Кеннеди и расследовании его убийства, отмечали, что несколько тысяч ранее неизвестных документов "породят новое поколение конспирологов". По мнению исследователей, документальный массив может относиться к "одной из таинственной глав истории убийства — шестидневной поездке убийцы Кеннеди Ли Харви Освальда в Мехико за несколько недель до покушения на президента". Во время пребывания в мексиканской столице Освальд встречался с кубинскими и советскими агентами и попал под пристальное наблюдение местной резидентуры ЦРУ.