США опубликуют часть документов по убийству Кеннеди

ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Национальные архивы США опубликуют очередную часть документов по убийству 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году, подтвердил журналистам высокопоставленный представитель администрации.
Ранее в Национальных архивах заявили, что от новых документах не ожидается сенсаций, они будут иметь "дополнительное" значение к уже имеющимся сведениям.
Закон о публикации еще в 1992 году подписал тогдашний президент Джордж Буш-старший. Согласно нему, данные сведения могут увидеть свет через 25 лет, если глава государства одобрит это.
Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать секретные в прошлом материалы.
В преддверии публикации Филип Шеннон и Ларри Сабато, авторы книг о Кеннеди и расследовании его убийства, отмечали, что несколько тысяч ранее неизвестных документов "породят новое поколение конспирологов". По мнению исследователей, документальный массив может относиться к "одной из таинственной глав истории убийства — шестидневной поездке убийцы Кеннеди Ли Харви Освальда в Мехико за несколько недель до покушения на президента". Во время пребывания в мексиканской столице Освальд встречался с кубинскими и советскими агентами и попал под пристальное наблюдение местной резидентуры ЦРУ.