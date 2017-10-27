В Белграде назвали глупостью слова госдепа о российско-сербских отношениях

БЕЛГРАД, 27 окт – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич назвал слова заместителя госсекретаря США о том, что Белград не должен "сидеть на двух стульях" между РФ и Западом, глупостью и отметил, что руководство республики само определит статус Российско-сербского гуманитарного центра.

Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в минувший вторник выразил обеспокоенность влиянием России в Балканском регионе и сотрудничеством Белграда и Москвы. Перед тем он призвал официальный Белград "перестать сидеть на двух стульях" и балансировать между Россией и Западом, а также высказался резко против предоставления дипломатического статуса Российско-сербскому гуманитарному центру в городе Ниш.

"Все это глупости. Думаю, что некоторые люди, включая представителя госдепартамента, много смотрели "Войну миров" и научную фантастику… Сербию вообще не интересуют чужие стулья, у нас нет двух стульев, он у нас один и это Сербия", — говорится на видеозаписи заявления Дачича, приведенном информагентством "Танюг".

Заместитель главы правительства республики добавил, что вопрос статуса Российско-сербского гуманитарного центра предстоит решать не США и не России, а руководству Сербии. "Там пять сербов, четверо россиян и один пес. Если это то, чего Америка должна бояться, тогда этот мир действительно дошел до своей противоположности", — отметил глава МИД.

Он уточнил, что многие международные структуры имеют в Сербии определенный статус по Венской конвенции, но в отношении сотрудников гумцентра в Нише, по его словам, речь никогда не шла о дипломатическом статусе, а только о статусе персонала дипмиссии.

"Если Россия отправит своих шпионов, то вероятно, не отправит их в статусе служащего дипломатического представительства, как например, повариха, садовник, или дворник. Она их, наверное, отправит на более высокие функции", — предположил Дачич.

Он подчеркнул, что его страна может оставаться "между Востоком и Западом".

Ранее в МИД РФ указали, что Йи, находившийся 23-24 октября в Белграде, позволил себе ряд провокационных заявлений, направленных на подрыв российско-сербского сотрудничества.

"Хотели бы напомнить, что США не являются страной-членом Евросоюза и, вероятно, поэтому не в курсе, что многие государства, входящие в ЕС, масштабно и плодотворно сотрудничают с Россией на взаимовыгодной основе. Никто не должен мешать Сербии придерживаться таких же подходов, исходя из ее национальных интересов", — говорится в документе министерства иностранных дел России.