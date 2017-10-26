В финкомитетах конгресса США не приняли предложения комитета ГД о встрече

НЬЮ-ЙОРК, 26 окт — РИА Новости, Екатерина Соболь. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что главы комитетов конгресса США верхней и нижней палаты по финансовым вопросам не приняли его предложения о встрече.

"Я запросил встречи у конгрессменов. С руководителями финансовых комитетов сената и палаты представителей. Но у них не нашлось, к сожалению, времени. Это было для меня ожидаемо и удивительно", — сказал он РИА Новости в кулуарах встречи годового собрания делового совета США-РФ в Нью-Йорке.

По его словам, "чтобы решать проблемы, надо беседовать, встречаться, говорить в лицо, что нравится, а что – нет, чтобы отношения развивались в позитивном ключе".

"В итоге я перестроил свой график под встречи с деловыми кругами. Они с удовольствием встречаются. Говорят, что ненормальные отношения (США и РФ – ред.). Пора заканчивать с истерией", — подчеркнул депутат.

Аксаков отметил, что те деловые круги, с которыми он встречался, будут работать над развитием контактов между парламентами. "Есть масса направлений, в которых можно активно сотрудничать. Это борьба с терроризмом, наведение порядка в Сирии, с Северной Кореей. Иранская программа. Это такие глобальные вопросы, которые мы сообща должны решать", — сказал он.

Аксаков добавил, что он встречался с "транснациональными компаниями очень высокого уровня". "Если мы договоримся, миру сразу же станет спокойнее", — резюмировал депутат.