Трамп объявил чрезвычайное положение в здравоохранении из-за наркотиков

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг объявил режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения в связи с распространением в стране опиатов.

"С сегодняшнего дня моя администрация официально объявляет кризис с опиатами чрезвычайным положением в сфере здравоохранения", — сказал он, выступая в Белом доме.

Трамп отметил, что "в прошлом году из-за передозировки наркотиками погибли 64 тысячи американцев". По его словам, "в пересчете на душу населения США являются крупнейшим потребителем опиатов в мире".

Опиаты — наркотические алкалоиды опиума. К ним относятся как естественные (морфин, кодеин и др.), так и их полусинтетические производные (героин, дезоморфин и др.).

Трамп выразил уверенность в том, что "мы можем стать поколением, которое остановит эпидемию распространения опиатов".

Он также отметил, что на следующей неделе рассчитывает получить окончательный доклад созданной по его распоряжению президентской комиссии с целью "проконсультироваться с экспертами и предложить вероятные решения проблемы".

Президент сообщил, что уже видел часть этого доклада, поскольку "хотел получить информацию как можно раньше". По его мнению, некоторые из приведенных там выводов лежат на поверхности, однако они "будут иметь огромное значение".