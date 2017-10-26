Госдеп пока не решил, относить ли КНДР к государствам-спонсорам терроризма

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Госдепартамент США изучает вопрос, относить ли КНДР к государствам-спонсорам терроризма, сообщила в четверг официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

"Мы все время изучаем всю информацию об определенных странах, таких как эта, но я пока не могу сообщить вам о конкретном решении. Процесс продолжается", — заявила Науэрт на брифинге.

"Что касается определения страны как государства-спонсора терроризма: госсекретарь должен установить, что правительство этой страны постоянно оказывает поддержку актам международного терроризма… Определение происходит на основе тщательного изучения всех доступных доказательств, чтобы установить, что страна соответствует соответствующим стандартам", — добавила представитель ведомства.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривает, что госдепартамент должен определить, является ли КНДР государством-спонсором терроризма.