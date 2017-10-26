Вайнштейн подал в суд на собственную компанию

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, оказавшийся в центре секс-скандала с участием известных актрис, подал в суд на основанную им компанию Weinstein Company, требуя вернуть рабочую переписку.
Вайнштейн утверждает, что только он может объяснить значение электронных писем в необходимом контексте.
В последние недели в США набирает обороты скандал: десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу, обвиняют Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Продюсер был уволен со всех постов, включая посты в основанной им и носящей его имя компании, которая уже начала переговоры о продаже частному инвестору.
Расследование в отношении Вайнштейна начала полиция Лос-Анджелеса. По данным СМИ, генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман также начал гражданское расследование в отношении компании Weinstein Co.