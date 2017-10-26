Вайнштейн подал в суд на собственную компанию

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, оказавшийся в центре секс-скандала с участием известных актрис, подал в суд на основанную им компанию Weinstein Company, требуя вернуть рабочую переписку.

Как сообщает портал TMZ , уволенный из компании Вайнштейн требует передать ему все электронные письма, которые хранятся на его рабочем аккаунте, а также свое личное дело. В иске говорится, что с помощью данных документов продюсер намерен защитить себя и избавить компанию от расходов на урегулирование "несправедливых жалоб".

Вайнштейн утверждает, что только он может объяснить значение электронных писем в необходимом контексте.

В последние недели в США набирает обороты скандал: десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу, обвиняют Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Продюсер был уволен со всех постов, включая посты в основанной им и носящей его имя компании, которая уже начала переговоры о продаже частному инвестору.

Вайнштейн был уволен с поста сопредседателя Weinstein Company, а также покинул совет директоров компании, которую основал вместе со своим братом Бобом. Однако Вайнштейну все еще принадлежат 22% акций компании.

Расследование в отношении Вайнштейна начала полиция Лос-Анджелеса. По данным СМИ, генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман также начал гражданское расследование в отношении компании Weinstein Co.