Климкин объяснил задержку в переговорах о Донбассе "российскими трюками"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что новым переговорам в "нормандском формате" препятствует Россия. Об этом сообщает УНИАН.

"Переговоры имеют смысл, когда все хотят разговаривать. Сейчас мы имеем ситуацию, когда Россия пытается выходить с какими-то трюками", — заявил он журналистам на конференции "Киевские трансатлантические диалоги".

В качестве примера он привел предложение Владимира Путина о размещении миротворцев в зону конфликта. "Он, специально выжидая, дал это только сейчас для того, чтобы изменить последовательность того, что нам делать на Донбассе", — сказал глава МИД Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.