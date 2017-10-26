США намерены ввести санкции против лиц, связанных с российской разведкой

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил перечень лиц и организаций, связанных с российской разведкой и оборонно-промышленным комплексом, против которых могут быть введены санкции в соответствии с американским законом, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Президент США Дональд Трамп в начале августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна предоставить перечень лиц и организаций, которых следует включить в санкционный список.

"Госсекретарь Рекс Тиллерсон уполномочил госдепартамент выдать руководство общественности (конгрессу — ред.), в котором будут определены лица и организации, которые являются частью или работают от имени оборонного или разведывательного сектора российского правительства. Госсекретарь подписал его, и оно (руководство) будет передано на Капитолийский холм (в конгресс США – ред.)", — сказала Науэрт на брифинге.

Руководство госдепартамента само по себе не означает автоматического введения санкций, а является предложением ведомства по определению лиц и организаций, против которых эти санкции нужно ввести.