В Мали при подрыве автомобиля погибли три миротворца ООН

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Три миротворца миссии ООН в Мали (MINUSMA) погибли, еще два получили ранения в результате подрыва автомобиля, говорится в коммюнике миссии.

Взрыв произошел на трассе между населенными пунктами Тесалит и Агельхок. Автомобиль "голубых касок" сопровождал колонну с грузами. Пострадавшие миротворцы были госпитализированы в городе Кидаль.

На прошлой неделе совет министров Мали во главе с президентом страны Ибрагимом Бубакаром Кейта принял решение продлить режим чрезвычайного положения в стране на один год.

Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи в соседней Ливии, когда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там "независимое" государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.

В 2016 году Совет Безопасности ООН подтвердил необходимость развертывания в Мали новой миротворческой миссии MINUSMA численностью 12 тысяч человек для стабилизации ситуации в ключевых населенных пунктах, особенно на севере Мали, а также для восстановления государственной власти по всей стране.