В Moody's предсказали украинцам, что те останутся беднейшими жителями СНГ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. По оценкам международного рейтингового агентства Moody's ВВП Украины на душу населения в 2017-2018 годах останется наименьшим среди стран СНГ, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на директора банковской группы Moody's Investors Service Ярослава Совгиру.

По его словам, в 2017-2018 годах ВВП на душу населения составит чуть больше двух тысяч долларов. "Если ВВП на душу населения такой низкий, то это означает, что население продолжает оставаться очень бедным", — цитируют Совгиру "Украинские новости".

При этом аналогичный показатель в России, по прогнозам агентства, превысит 10 тысяч долларов, в Казахстане — 8 тысяч, в Белоруссии — 6 тысяч долларов. В Армении и Азербайджане ВВП на душу населения составит около 4 тысяч долларов. Представитель Moody's отметил, что в 2008 году номинальный ВВП Украины на душу населения в долларах составлял порядка 8 тысяч долларов, а в 2013 году — около 4 тысяч.

Кроме того, Совгира заявил, что хотя Украина в 2018 году опередит страны СНГ по росту ВВП, в абсолютных показателях этот рост будет незначительным.