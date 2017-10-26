Парламент Каталонии обсуждает ответные меры на действия Мадрида

МАДРИД, 26 окт — РИА Новости. Депутаты каталонского парламента обсуждают возможные ответные шаги на решение правительства Испании применить 155-ю статью конституции, то есть фактические ввести прямое управление автономным сообществом из Мадрида.

За час до начала заседания парламента автономного сообщества глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не будет объявлять о проведении досрочных выборов. Именно о таком варианте, который бы предотвратил введение в действие 155-й статьи, шли переговоры в течение всего дня. Пучдемон в специальном заявлении сказал, что не получил достаточных гарантий от испанских властей для проведения досрочных выборов.

Лидер каталонских социалистов Микель Исета, выступая в региональном парламенте, предостерег каталонские власти от провозглашения независимости в одностороннем порядке и призывал провести выборы. "Ключ — в завершении работы этого созыва законодательного органа для сохранения институтов. Объявление независимости нанесло бы большой ущерб Каталонии", — заявил Исета.

Он обратил внимание, что в последнее время в Каталонии чуть ли не каждый день объявляется "историческим". "Прошло столько "исторических дней", что все уже потеряли счет. Не знают, провозглашена независимость или нет, сделают ли это сегодня или завтра, споют об этом или на трибуне парламента", — сыронизировал Исета.

Лидер центристской фракции "Граждане" в каталонском парламента Инес Арримадас заявила, что партия продолжит настаивать на проведении досрочных выборов. "Мы от вас избавимся при помощи голосования. Если вы не проведете выборы, мы будем их требовать", — сказала Арримадас, обращаясь к Пучдемону, который присутствует в зале.

"Не бойтесь провести выборы, настоящие, те, которые позволят увидеть, сколько на самом деле голосов. Ваш период в Каталонии завершен, и не потому что у вас хватило смелости остановить его, а потому что пора… Пока есть время вернуться к закону и провести выборы", — сказала политик.

Она также призвала главу женералитета не бояться слушать не устраивающие его мнения. "Мы хотим председателя правительства, который не будет бояться проводить парламентские дебаты", — сказала глава центристской фракции. Арримадас также обвинила Пучдемона в том, что он "строит националистическую Каталонию", и что подобная политика приводит к расколу общества.

Между тем лидер фракции "Вместе за да", которая поддерживает провозглашение независимости, Луис Короминас призвал "исполнить мандат", полученный во время референдума 1 октября.

Согласно данным женералитета, на этом голосовании, которое было признано незаконным Конституционным судом страны, более 90% проголосовали за независимость автономного сообщества от Испании, при этом явка составила 43%.

"Мы предлагаем ответить на агрессивное применение 155 статьи конституции тем, чтобы продолжить исполнять мандат каталонского народа на референдуме 1 октября", — заявил Короминас.

Он заявил, что предлагаемые правительством Испании меры по отстранению от должностей членов женералитета "беспрецедентная агрессия против каталонского народа".

Представитель леворадикальной партии "Кандидатура народного единства" Ана Габриэль заявила, что применение 155-й статьи "унижение", которое демонстрирует "худшее лицо испанского государства", и призвала провозгласить независимость.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент.

Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях.