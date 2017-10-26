Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана. Архивное фото

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана. Архивное фото

ООН, 26 окт — РИА Новости. Совет Безопасности ООН принял заявление по ситуации в Ираке, подтвердив приверженность территориальной целостности страны.

"Члены Совета Безопасности выразили беспокойство в связи с ростом напряженности и сообщениях о насилии между федеральными силами Ирака и курдскими отрядами пешмерга", — говорится в согласованном СБ сообщении для СМИ.

"Члены Совета подтвердили уважение суверенитету, территориальной целостности и единству Ирака", — сказал постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр, который зачитал заявление в качестве председателя СБ ООН.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук и ряда других спорных районов обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости. За отделение от Ирака проголосовали около 93% участников голосования.

Иракские власти начали военную операцию для восстановления контроля Багдада над территориями, где в последнее время находились курдские формирования пешмерга.