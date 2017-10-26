Россия хочет помочь Саудовской Аравии построить город будущего

ЭР-РИЯД (Саудовская Аравия), 26 окт — РИА Новости, Янис Мадни. Саудовская Аравия хочет продемонстрировать миру, что готова к прорыву, как культурному, так и экономическому. Причем вкладывать средства в будущее саудовской экономики готовы и российские инвесторы.

Саудовская Аравия на этой неделе впервые провела международный инвестиционный форум Future Investment Initiative. По оценкам организаторов, под управлением участвовавших в форуме компаний находится капитал на сумму более 22 триллионов долларов.

Форум проходил через три недели после исторического визита короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда в Россию, в рамках которого было подписано много соглашений.

Форум еще больше укрепил это сближение. Российскую делегацию в Эр-Рияде возглавил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В кулуарах форума он провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Сальманом, на которой обсудили инвестиционное сотрудничество.

Видение Саудовской Аравии

Саудовская Аравия уже четко определила ориентиры, во всяком случае, до 2030 года. Еще в апреле 2016 года страна объявила детали плана Saudi Vision 2030 по снижению зависимости экономики страны от нефти, развитию частных секторов экономики, в том числе здравоохранения, образования, инфраструктуры, отдыха и туризма.

Также план предполагает приватизацию доли в крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco.

Автором плана и является наследный принц, заместитель премьер-министра страны Мохаммед бин Сальман, которого многие считают главным реформатором в стране.

В последние годы Эр-Рияд испытывает значительные трудности из-за их падения цен на нефть: с начала их снижения в середине 2014 года валютные резервы страны сократились примерно на 25%, а дефицит бюджета в 2015 году составил 98 миллиардов долларов, в 2016 году — 87 миллиардов долларов. План включил в себя 96 проектов развития различных секторов экономики.

Драйвером проведения диверсификации и экономического роста власти страны призвали стать государственный суверенный фонд Public Investment Fund (PIF), у которого также есть своя программа действий. Во-первых, к 2020 году Саудовская Аравия собирается увеличить активы фонда почти в два раза — до 400 миллиардов долларов.

Во-вторых, в этот период планируется реализовать 30 инициатив фонда, среди которых: запуск и развитие новых секторов экономики, в том числе технологических и инновационных; проекты по развитию рынка недвижимости и строительству инфраструктуры; развитие международных стратегических партнерств с фондами, а также так называемых три гига-проекта.

Презентация одного из таких проектов — создание глобального инновационного города Неом — и стало одной из главных тем форума.

Неом предполагает создание инновационного и технологически продвинутого города на северо-западе Саудовской Аравии на границе с Египтом и Иорданией, вблизи от Суэцкого канала. Власти страны обещают, что город станет свободной экономической зоной, будет строиться на доходах от высокотехнологичного бизнеса в таких секторах, как энергетика, водные ресурсы, транспорт, биотехнологии, производство продуктов питания, инновационные виды промышленности, медиа, развлечения, цифровые технологии.

Совокупная стоимость проекта, деньги на который Саудовская Аравия планирует привлечь в течение нескольких лет, в том числе из-за рубежа, превышает 500 миллиардов долларов.

Город будущего

"Неом — это не место для обычных предпринимателей, это место для мечтателей. Те, кто не умеет мечтать, не должны приходить к нам для сотрудничества. Мы ждем только мечтателей", — заявил Мохаммед бин Сальман.

Руководить проектом создания Неома призван бывший глава алюминиевой компании Alcoa Клаус Кляйнфельд. Японский Softbank, который является партнером PIF, также поддержит создание города.

Власти Саудовской Аравии рассчитывают, что первая очередь строительства будет закончена в 2025 году, к 2030 году вклад Неома в ВВП страны составит 100 миллиардов долларов.

Именно в развитии города Неом собирается участвовать РФПИ и привлечь в проект российских и иностранных инвесторов. При этом сам фонд планирует вложить в него вместе с партнерами несколько миллиардов долларов.

Дмитриев рассказал, что российские компании заинтересованы в работе в Неоме в сфере солнечной энергетики, здравоохранения и образования, технологии искусственного интеллекта, высокоскоростного транспорта, а также портовой инфраструктура для перевалки сельскохозяйственной продукции.

Фонд не говорит о конкретных долях участия в проекте, однако считает, что окупаемость от проекта будет лучше, чем у многих других проектов РФПИ в иных странах.

Таким образом, сделка станет крупнейшим для РФПИ иностранным проектом по объему планируемых к привлечению инвестиций.

Сама Саудовская Аравия еще в 2015 году создала с РФПИ фонд размером в 10 миллиардов долларов для инвестирования в различные отрасли экономики РФ. Дмитриев отметил, что из этой суммы уже вложен 1 миллиард долларов, оставшиеся 9 миллиардов планируется инвестировать в ближайшие 3-5 лет.

При этом в скором времени в Саудовскую Аравию приедут представители российского бизнеса для проработки возможности участия в проекте Неом. Так, 2 ноября в Эр-Рияде пройдет заседание российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а 3 ноября страну посетит бизнес-миссия из России.

Нефть, ОПЕК, IPO

Не могли обойти стороной на форуме в Эр-Рияде и тему энергетики. В интервью агентству Блумберг принц Саудовской Аравии заявил, что выступает за продление соглашения стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое действует до конца марта 2018 года.

Он не уточнил, на какой срок, по его мнению, надо продлить соглашение. Однако в этих словах видна близость к позиции России: в начале октября президент РФ Владимир Путин заявил, что если соглашение и надо продлять, то, как минимум, до конца 2018 года.

На форуме участники поднимали и другие актуальные темы — первичное публичное размещение акций (IPO) крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco, а также развитие энергетического рынка в долгосрочной перспективе.

Власти Саудовской Аравии обещают, что IPO будет проведено во второй половине 2018 года.

Говоря об энергетическом рынке, министр энергетики Саудовской Аравии Фалид аль-Фалих заметил, что к 2050 году спрос на энергетику в мире вырастет на 45%, и странам нужно быть к этому готовыми. При этом, по его мнению, несмотря на развитие возобновляемых источников энергии, спрос на нефть, уголь, газ не снизится.

При этом в ходе своего выступления аль-Фалих заверил всех гостей форума, что Саудовская Аравия, являющаяся одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира, планирует оставаться гарантом стабильности нефтяного рынка. Он пообещал, что последний баррель нефти на земле, если когда-нибудь и будет добыт, то произойдет это в королевстве, компанией Saudi Aramco.

Роботы, цунами, автомобили

Обсуждались на форуме и такие темы, как все возрастающая важность суверенных фондов, как драйверов к преобразованиям, развитие интернет-торговли, желаемые изменения законодательств стран со стороны инвесторов и многие другие вопросы.

Неожиданностью для многих участников форума стало то, какой открытой к изменениям и реформам оказалась Саудовская Аравия — страна готова к изменениям, к которым ее ведет наследный принц: в разгар панельной дискуссии он пообещал вернуть страну к "умеренному, открытому миру исламу".

Открытость миру на собственном примере продемонстрировал и сам наследный принц, явившись вечером по итогам первого дня на культурный ужин для участников форума, где он позволил фотографироваться с собой каждому желающему.

Кроме того, во время форума Саудовская Аравия стала первой в мире страной, кто предоставил гражданство роботу. Это право получила женщина-робот Sophia компании Hanson Robotics. Также стоит заметить, что в конце сентября королевство уже осуществило радикальный шаг на пути преобразований: позволило женщинам с июня 2018 года водить автомобили.

Пожалуй, ярче всех на форуме охарактеризовал изменения, происходящие в Саудовской Аравии, бывший президент Франции Николя Саркози. "Очень интересно, что происходит: король и молодой 32-летний принц вместе работают над экономикой и социальными реформами одновременно. Я не уверен, что мир полностью понимает, что здесь происходит. Это как цунами", — сказал экс-глава Франции.