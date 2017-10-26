Более 50 человек эвакуированы из дома в Донецке, где произошел взрыв

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Более 50 человек эвакуированы из дома в центре Донецка, где в четверг произошел взрыв, сообщили в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в Донецке прогремел взрыв. В минздраве ДНР РИА Новости сообщили о пяти пострадавших, среди которых двое детей. По информации источника в силовых ведомствах ДНР, это мог быть взрыв газа.

"По состоянию на 18.30 сотрудниками МЧС эвакуировано более 50 жильцов дома. На месте происшествия силами МЧС развернуты пункты обогрева для населения. Происшествие классифицируется как чрезвычайная ситуация объектового уровня. Причина взрыва устанавливается", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

В ведомстве добавили, что на месте работают более 60 спасателей и 13 единиц техники.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.