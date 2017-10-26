США готовы помогать Багдаду и Эрбилю в проведении диалога, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США готовы помогать федеральному правительству Ирака и властям в Иракском Курдистане в проведении диалога, нацеленного на поддержку единства страны, заявил в четверг госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"США готовы помогать Багдаду и Эрбилю в выработке позитивного курса в поддержку единого, федерального и демократического Ирака посредством мирных и политических решений", — сказал госсекретарь журналистам в Женеве. В Вашингтоне стенограмму его пресс-конференции распространил госдепартамент.

Тиллерсон напомнил, что в ходе недавнего посещения Ирака встретился с премьер-министром этой страны Хайдером аль-Абади, а также провел "очень продолжительный телефонный разговор" с лидером Иракского Курдистана Масудом Барзани.

"Я призвал обе стороны избегать конфликтов и предложил премьер-министру принять инициативу Эрбиля о поводу переговоров на основе иракской конституции", — сказал госсекретарь.

Ранее региональное правительство Иракского Курдистана предложило правительству Ирака прекратить огонь и начать диалог, при этом со своей стороны власти автономии выразили готовность заморозить результаты референдума о независимости. Как заявил в ответ премьер-министр Хайдер аль-Абади, Ирак согласится лишь на аннулирование результатов референдума в Иракском Курдистане, а не на их заморозку.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.