США готовы помогать Багдаду и Эрбилю в проведении диалога, заявил Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США готовы помогать федеральному правительству Ирака и властям в Иракском Курдистане в проведении диалога, нацеленного на поддержку единства страны, заявил в четверг госсекретарь Рекс Тиллерсон.
Тиллерсон напомнил, что в ходе недавнего посещения Ирака встретился с премьер-министром этой страны Хайдером аль-Абади, а также провел "очень продолжительный телефонный разговор" с лидером Иракского Курдистана Масудом Барзани.
Ранее региональное правительство Иракского Курдистана предложило правительству Ирака прекратить огонь и начать диалог, при этом со своей стороны власти автономии выразили готовность заморозить результаты референдума о независимости. Как заявил в ответ премьер-министр Хайдер аль-Абади, Ирак согласится лишь на аннулирование результатов референдума в Иракском Курдистане, а не на их заморозку.