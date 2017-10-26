В Испании назвали происходящее в Каталонии безграмотным управлением

МАДРИД, 26 окт — РИА Новости. Происходящее в последнее время в Каталонии ничто иное как безграмотное управление, а глава женералитета Карлес Пучдемон отказывается от диалога, хотя у него было много возможностей для этого, заявила в испанском сенате заместитель председателя испанского правительства Сорайя Саэнс де Сантамария.
"Разве происходящее сейчас можно назвать иначе, чем безграмотное управление?", — добавила она.
По мнению вице-премьера, у Пучдемона было "достаточно возможностей для диалога", его приглашали на встречу глав правительств автономных сообществ, в конгресс депутатов, в сенат, но он отказался. "Мы просили, чтобы он вернулся в рамки закона", — добавила Сантамария.
"Для того, чтобы противостоять такой чрезвычайной ситуации, у государства есть право задействовать чрезвычайные инструменты", — сказала вице-премьер, напомнив, что правительство запустило процедуру применения 155-й статьи конституции "в координации с основными партиями Испании".
Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.
Выступая в четверг со специальном заявлением, Пучдемон сказал, что не будет объявлять досрочные выборы в парламент автономного сообщества, поскольку не получил достаточных гарантий от испанского правительства.