В Испании назвали происходящее в Каталонии безграмотным управлением

МАДРИД, 26 окт — РИА Новости. Происходящее в последнее время в Каталонии ничто иное как безграмотное управление, а глава женералитета Карлес Пучдемон отказывается от диалога, хотя у него было много возможностей для этого, заявила в испанском сенате заместитель председателя испанского правительства Сорайя Саэнс де Сантамария.

"В Каталонии власти не выполняют закон и отказывают в праве говорить тем, кто думает, не так, как они. Они потеряли уважение граждан", — заявила Сантамария, выступая перед специальной комиссией сената.

"Разве происходящее сейчас можно назвать иначе, чем безграмотное управление?", — добавила она.

По мнению вице-премьера, у Пучдемона было "достаточно возможностей для диалога", его приглашали на встречу глав правительств автономных сообществ, в конгресс депутатов, в сенат, но он отказался. "Мы просили, чтобы он вернулся в рамки закона", — добавила Сантамария.

"Для того, чтобы противостоять такой чрезвычайной ситуации, у государства есть право задействовать чрезвычайные инструменты", — сказала вице-премьер, напомнив, что правительство запустило процедуру применения 155-й статьи конституции "в координации с основными партиями Испании".

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент.

Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на вечер 26 октября.

Выступая в четверг со специальном заявлением, Пучдемон сказал, что не будет объявлять досрочные выборы в парламент автономного сообщества, поскольку не получил достаточных гарантий от испанского правительства.