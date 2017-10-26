Йеллен не останется главой ФРС США, пишут СМИ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Текущая глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен не останется во главе регулятора на второй срок, сообщило издание Politico со ссылкой на приближенные к американскому президенту Дональду Трампу источники.

"Единственными финалистами являются (член совета управляющих ФРС — ред.) Джером Пауэлл и (профессор экономики Стэнфордского университета — ред.) Джон Тейлор, вопрос лишь в том, кому их них достанется должность", — сообщили источники. Они также отметили, что кандидатуры Йеллен, а также бывшего члена совета управляющих ФРС Кевина Уорша и экономического советника Трампа Гэри Кона американский президент уже не рассматривает.

Вместе с тем, как подчеркивает издание, некоторые высокопоставленные лица, знакомые с ситуацией, выразили свои сомнения относительно того, что этот список оставшихся претендентов на пост главы Федрезерва является окончательным, так как Трамп "меняет свое мнение об этом каждый день".

Президент США в понедельник заявил, что очень близок к принятию решения по кандидатуре нового главы регулятора. В среду же он опросил республиканцев относительно их мнения о кандидатурах Тейлора и Пауэлла, и большинство сенаторов отдало предпочтение первому.

Четырехлетний срок Йеллен истекает в феврале. Она возглавила ФРС 3 февраля 2014 года, а до этого занимала должность заместителя председателя совета управляющих ФРС. Являясь сторонницей активного стимулирования экономики, на посту главы ФРС Йеллен склонялась к политике сдерживания ставок. Тем не менее, в 2015-2017 году ФРС четырежды повышала ставку и объявляла о намерениях сократить свой баланс.

Такое изменение курса монетарной политики под руководством Йеллен объяснялось опасением перегрева экономики США. В связи с этим у нее возникли разногласия с новым президентом страны Трампом, который заявлял, что ее слишком осторожная политика ввергнет США в новый кризис.