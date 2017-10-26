Пять человек пострадали при взрыве в Донецке

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Пять человек пострадали из-за взрыва в многоквартирном доме в Донецке, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в четверг в Минздраве самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в центре Донецка прогремел взрыв, пострадали два человека. По информации источника в силовых ведомствах ДНР, это мог быть взрыв газа.

"В результате взрыва пострадали двое детей четырех и восьми лет, они доставлены в республиканскую детскую больницу. Один пациент доставлен в горбольницу № 6, еще один — республиканский травматологический центр. Девушка 17 лет с ожогами тела доставлена в республиканский ожоговый центр", — сказал представитель Минздрава ДНР.