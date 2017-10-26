Пять человек пострадали при взрыве в Донецке

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Пять человек пострадали из-за взрыва в многоквартирном доме в Донецке, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в четверг в Минздраве самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В результате взрыва пострадали двое детей четырех и восьми лет, они доставлены в республиканскую детскую больницу. Один пациент доставлен в горбольницу № 6, еще один — республиканский травматологический центр. Девушка 17 лет с ожогами тела доставлена в республиканский ожоговый центр", — сказал представитель Минздрава ДНР.
#СРОЧНО: В Центре Донецка прогремел взрыв. На данный момент известно о двух пострадавших. pic.twitter.com/L3yh8CB4An— Sergey Makarenko (@SpmBp) 26 октября 2017 г.