Досрочных выборов в Каталонии не будет, заявил Пучдемон

МАДРИД, 26 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон в рамках специального заявления сообщил, что не видит гарантий, которые бы оправдали проведение досрочных выборов в регионе.
Он сообщил, что "рассмотрел возможность проведения выборов", однако отказался от нее из-за "недостаточных гарантий". Пучдемон также отметил, что "применение статьи 155 является незаконным и оскорбительным явлением".
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Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.