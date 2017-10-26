Досрочных выборов в Каталонии не будет, заявил Пучдемон

Глава Женералитета Карлес Пучдемон во время дискуссии по итогам референдума о независимости Каталонии в зале пленарных заседаний каталонского парламента. 10 октября 2017

Глава Женералитета Карлес Пучдемон во время дискуссии по итогам референдума о независимости Каталонии в зале пленарных заседаний каталонского парламента. 10 октября 2017

МАДРИД, 26 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон в рамках специального заявления сообщил, что не видит гарантий, которые бы оправдали проведение досрочных выборов в регионе.

"Нет никаких гарантий, которые бы оправдали бы проведение выборов в парламент", — заявил Пучдемон.

Он сообщил, что "рассмотрел возможность проведения выборов", однако отказался от нее из-за "недостаточных гарантий". Пучдемон также отметил, что "применение статьи 155 является незаконным и оскорбительным явлением".

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для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.