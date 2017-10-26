Ополчение Ирака опровергло сообщение о потере самолета-разведчика

БАГДАД, 26 окт — РИА Новости. Представитель шиитского ополчения Ирака (аль-Хашд аш-Шааби) опроверг информацию о том, что курдские вооруженные формирования пешмерга якобы сбили принадлежащий ополчению самолет-разведчик.

"У нас нет самолетов-разведчиков в принципе", — сообщил представитель ополчения Ахмад аль-Асади РИА Новости в четверг.

Ранее в четверг формирования пешмерга заявили, что сбили собиравший информацию об их позициях самолет-разведчик, принадлежащий аль-Хашд аш-Шааби.

Региональное правительство Иракского Курдистана в среду предложило правительству Ирака прекратить огонь и начать диалог, при этом со своей стороны власти автономии выразили готовность заморозить результаты референдума о независимости. Как отмечалось в заявлении, столкновения между иракскими войсками и курдскими вооруженными формированиями пешмерга, начавшиеся 16 октября, нанесли ущерб обеим сторонам и могут привести к непрерывному кровопролитию.

Премьер-министр Хайдер аль-Абади в ответ на это заявил в четверг, что Ирак согласится лишь на аннулирование результатов референдума в Иракском Курдистане, а не на их заморозку.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.