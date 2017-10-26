В Латвии хотят искоренить русский язык из гостиниц и ресторанов

РИГА, 26 окт – РИА Новости. Национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) работает над поправками, которые позволят работникам сферы обслуживания не говорить по-русски, сообщает Sputnik Латвия.
Дзинтарс признал, что знать языки важно, но, по его словам, в данном случае речь о конкретном языке, носители которого стремятся преподносить его как второй государственный.
Как отмечает Sputnik, сейчас в гостиничном и ресторанном бизнесе, торговле и ряде других секторов экономики знание русского является одним из ключевых требований, поскольку в Латвию по-прежнему приезжает большое количество туристов из России.
Национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) последовательно продвигает тезис об отказе от русского языка. Нацблок вместе с министерством образования намерен перевести систему образования на латышский язык. Принципиально этот план уже одобрен коалицией. Также Национальное объединение выступает против предоставления гражданства Латвии рожденным на территории страны детям неграждан.
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