НАТО должна упрекать в недостаточности транспарентности себя, заявил Грушко

БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО должна упрекать в недостаточности транспарентности, прежде всего, себя, поскольку для этого необходимо восстановить ткань военных контактов и взаимодействия, прерванную решениями альянса, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия – НАТО (СРН).

НАТО в апреле 2014 года на фоне ситуации вокруг Украины приостановила все практическое сотрудничество с Россией и заседания на уровне ниже посольского. При этом альянс продолжает обвинять Россию в недостаточной прозрачности при проведении, в частности, военных учений.

"Мы прямо указываем на то, что эти упреки относительно недостаточности транспарентности страны НАТО, прежде всего, должны обратить к себе. Как можно быть транспарентным, если все инструменты транспарентности были сломаны?" — сказал Грушко журналистам.

По словам постпреда РФ, "у нас не работает ни совет на уровне военных представителей, у нас прекращена работа всех рабочих групп, которые были созданы в рамках Совета Россия – НАТО (СРН) как раз для обмена информацией по тому, что делается в военной сфере, у нас перекрыты возможности для системного диалога по вопросам предотвращения опасных военных инцидентов".

"И после сегодняшнего заседания еще раз хочу сказать, что у нас четкое понимание того, что, если страны НАТО действительно хотят двинуться в сторону деэскалации, в сторону укрепления безопасности, в сторону создания предпосылок для укрепления доверия, конечно, они должны принять шаги, которые позволили бы восстановить нормальную ткань военных контактов и взаимодействия, что было бы реально на пользу всем государствам евроатлантического региона", — отметил Грушко.