Суд в Турции оставил под стражей главу филиала Amnesty International

АНКАРА, 26 окт — РИА Новости. Турецкий суд принял решение оставить под стражей главу местного филиала правозащитной организации Amnesty International Танера Кылыча, говорится в заявлении организации в четверг.

В начале июня турецкие власти арестовали в Измире Кылыча по подозрению в причастности к попытке военного переворота в июле 2016 года.

"Суд принял решение оставить Кылыча под стражей, следующее заседание пройдет 22 ноября", — говорится в сообщении местного филиала Amnesty International в Турции в Twitter.

Одиннадцать правозащитников, в числе которых директор Amnesty International в Турции Идиль Эсер, были задержаны 6 июля в районе Стамбула во время правозащитной конференции в одном из отелей на острове Бююкада. Amnesty International потребовала освободить их, но президент Турции Тайип Эрдоган обвинил правозащитную организацию в подготовке новой попытки переворота в стране, сославшись на данные разведки. Эсер и семеро ее коллег, в числе которых гражданин Германии Петер Штойдтнер, были арестованы.

Накануне суд Стамбула принял решение об освобождении восьмерых активистов Amnesty International под подписку о невыезде до окончания судебного процесса.