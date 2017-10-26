В США с телеканала уволили журналиста после обвинений в домогательствах

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американский журналист Марк Галперин уволен с телеканала MSNBC после того, как пять женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, 52-летний Галперин приставал к женщинам, когда занимал влиятельную позицию на телеканале ABC News, где он работал до 2007 года. Об этом CNN сообщили пять пострадавших женщин, а также люди, которые знали о домогательствах.

Телеканал MSNBC, где журналист часто появлялся в программе "Morning Joe", сообщил, что Галперин оставит свои позиции в компании, а также уйдет с должности аналитика на телеканале NBC News.

"Мы считаем эту историю и обвинения очень тревожными. Марк Галперин покидает свой позицию автора, пока не будет полного понимания всех вопросов о его прошлом поведении", — приводит телеканал отрывок из заявления MSNBC.

Сам Галперин признался в отношениях с женщинами на работе, некоторые из которых были младше него. "В течение того времени я действительно поддерживал отношения с женщинами, с которыми работал, включая некоторых младше меня", — приводит телеканал отрывок из заявления журналиста. "Теперь я понимаю из этих рассказов, что мое поведение было неприемлемым и принесло другим боль. Из-за этого мне очень жаль, я приношу извинения", — заявил Галперин. Он добавил, что покинет свою работу, пока "надлежащим образом" разбирается с ситуацией".

Политический журналист Марк Галперин был политическим директором на телеканале ABC News до 2007 года, работал ведущим на телеканале Bloomberg TV, а также стал соавтором книги "Game Change", которую впоследствии экранизировали.