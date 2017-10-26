В ДНР в этом году возбудили более 160 дел в связи с обстрелами в Донбассе

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Более 160 уголовных дел по фактам обстрелов со стороны украинских силовиков возбудили с начала года в самопровозглашенной Донецкой народной республике, заявили РИА Новости в четверг в отделе по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления Генпрокуратуры ДНР.

"С 1 января по 23 октября 2017 года возбуждено 164 уголовных дела в отношении военнослужащих ВСУ", — сказал представитель Генпрокуратуры.

По данным ведомства, их завели по статьям "Террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку" и "Ведение агрессивной войны".

"Всего по возбужденным уголовным делам проводятся следственные действия по фактам уничтожения и повреждения 935 объектов недвижимости, по фактам гибели 93 человек, в том числе десяти несовершеннолетних и малолетних детей, по фактам причинения телесных повреждений 267 лицам, в том числе 22 малолетним и несовершеннолетним детям", — добавили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что за время действия "школьного" перемирия — с полуночи 25 августа — "возбуждено 10 уголовных дел по фактам гибели одного человека, шести фактам получения телесных повреждений и факту повреждения 56 объектов недвижимости".