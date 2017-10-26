Россия и Европа должны вместе бороться с экстремизмом, считает Саркози

ЭР-РИЯД, 26 окт — РИА Новости. Европа и Россия должны работать вместе для борьбы с экстремизмом и терроризмом в мире, заявил бывший президент Франции Николя Саркози в ходе форума Future Investment Initiative в Саудовской Аравии.

"Что тут сказал наследный принц (Саудовской Аравии — ред.) Мохаммед бин Салман? Нам нужно уничтожить терроризм и экстремизм. Он прав. Проблема мира — это экстремизм, убивающие невинных людей убийцы. Вы не убедите меня, что проблема мира — это (президент РФ Владимир) Путин. У нас были несогласия с Путиным, но мы пытались всегда их обсуждать", — заявил он, приведя в пример Грузию.

"Мы европейцы. Европа и Россия должны работать вместе. Мы должны работать с президентом Путиным. Когда у вас есть недопонимания с кем-то, разве вы отказываетесь говорить с ним? Или стараетесь больше разговаривать? Кто-то здесь может мне сказать, что мы сможем решить недопонимания с Путиным без разговоров с ним?" — заметил Саркози.

"Нам нужна Россия. Нам нужно, чтобы Россия решила проблему Сирии. Нам нужна Россия для борьбы с экстремизмом и терроризмом. Нам нужно разговаривать и с президентом Путиным, и с (председателем КНР) Си Цзиньпином, с Индией и Саудовской Аравией. Надо восстановить диалог между странами в мире. У нас один общий враг — экстремизм", — сказал экс-президент Франции.

Ведущий спросил у Саркози, сожалеет ли он о том, что случилось с бывшим главой Сирии Муамаром Каддафи.

"Очень интересно. Совсем недавно вы спрашивали меня о Путине. А сейчас спрашиваете, сожалею ли я о свержении самого кровавого диктатора в мире. Разговоры о Путине важны, но должны ли мы говорить о Каддафи? Это главный вопрос, мне вас жаль", — сказал он ведущему, показывая руками громадную разницу между Путиным и Каддафи.