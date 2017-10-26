ВС Испании отклонил иск Каталонии на решение правительства по 155 статье

МАДРИД, 26 окт – РИА Новости. Верховный суд Испании отклонил иск каталонского женералитета по поводу решения правительства страны передать на рассмотрение сената меры по применению 155 статьи конституции, говорится в судебном постановлении.
"Верховный суд принял решение отклонить ходатайства как женералитета Каталонии, так и членов каталонского правительства в совместном иске о приостановке решения Совета министров от 21 октября", поскольку процедура передачи разработанных правительством мер в Сенат "только началась и не имеет юридических последствий".
В постановлении отмечается, что суд не имеет юрисдикции "мешать выполнению сенатом своих предусмотренных конституцией обязанностей".
Кроме того, Конституционный суд Испании в четверг отклонил жалобы сенаторов от партий "Левые республиканцы Каталонии" и Каталонской европейской демократической партии по поводу решения президиума сената принять к рассмотрению верхней палатой мер, разработанных правительством по применению 155 статьи конституции. В постановлении говорится, что суд "не принимает жалобы из-за отсутствия нарушений основных прав" истцов.
Вечером в четверг состоится заседание каталонского парламента, на котором депутаты собираются обсудить действия, которые они могут предпринять в связи с применением правительством Испании 155 статьи.