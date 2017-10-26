В центре Харькова группа молодых людей открыла стрельбу по прохожим

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Четверо молодых людей устроили стрельбу по прохожим в центре Харькова, информации о пострадавших нет, сообщила полиция Харьковской области Украины в четверг.

Сообщается, что в 12.20 (совпадает с мск) в полицию поступила информация, что по улице Пушкинской неизвестные лица осуществляют выстрелы по прохожим и домам. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которой удалось установить квартиру, откуда раздавались выстрелы.

"По словам начальника Киевского отдела полиции (Харькова) Александра Коцара, в квартире находились четверо юношей, все они граждане Украины. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.

Следователи изъяли вещественные доказательства, открыто уголовное производство по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.