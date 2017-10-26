ВВС США публично заявили, что Санта-Клауса не существует

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пользователи соцсетей возмутились из-за заявления представительства Военно-воздушных сил США о том, что Санта-Клауса не существует.

Официальный Twitter-аккаунт ведомства @usairforce опубликовал "провокационное" сообщение, пытаясь разрешить спор между военными базами в Миссури и Северной Дакоте о том, чей воздушный флот эффективнее.

Представители баз так увлеклись перепалкой, что ВВС США решили вмешаться "на правах старшего" и вступили в дискуссию, пригрозив оставить обоих "без телевизора на неделю". Однако, такие меры не принесли результата и @usairforce перешли к радикальным мерам.

"Мы не хотим этого делать, но если вы не перестанете… Санта ничего не принесёт вам в этом году. Потому что он не настоящий", — написало ведомство.

We didn't want to have to do this, but if you 2 can't get along we must…Santa will bring you nothing this year…becuase he isn't real! — U.S. Air Force (@usairforce) 25 октября 2017 г.

Интернет-пользователи не оценили проявленного юмора, а некоторые из них даже потребовали уволить сотрудника, ведущего аккаунт.

"Ну вы и отстой! Вам недостаточного того, что у нас президент — Дональд Трамп, вы еще и наговариваете на Санту", — написала @RiteOnAngiePike.

Некоторые американцы все же не поверили ведомству и напомнили о существовании рождественской программы Командования ВКС США NORADTracksSanta, которая "отслеживает" перемещения Санты.

"Если он не настоящий, кого отслеживает NORAD все эти годы?", — отметил Jared Childress.

Увидев реакцию пользователей, @usairforce опровергли свое "заявление" и отметили, что им пришлось "блефовать" ради усмирения сотрудников военных баз.