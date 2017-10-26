ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. В центре Донецка прогремел взрыв, пострадали два человека, передает корреспондент РИА Новости.

Инцидент произошел в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома недалеко от правительственного квартала. Причины взрыва устанавливаются. Один из пострадавших — мужчина, жилец одной из квартир. У него травма ноги, медики оказывают ему первую помощь,

Повреждено остекление дома и нескольких квартир, на месте работают бригады МЧС и сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной Донецкой народной республики.