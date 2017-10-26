Иракское ополчение сообщило о результатах операции против ИГ* в Эль-Каиме

КАИР, 26 окт — РИА Новости. Иракские ополченцы за первые часы операции по освобождению города Эль-Каим от террористической группировки "Исламское государство"* взяли авиабазу и ряд районов, говорится в заявлении шиитского ополчения.
Ополченцы добавили, что также под контролем правительственных сил оказался район Джабаб и несколько вади — долин временных водных потоков.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил в четверг о начале операции по освобождения городов Эль-Каим и Рава, назвав их последними оплотами террористов в стране. Города находятся в западной провинции Анбар недалеко от границы с Сирией.
Ранее в октябре иракская армия завершила освобождение в провинции Киркук города Эль-Хавиджа, ставшего главным штабом ИГ* в стране после освобождения Мосула.
*Террористическая организация, запрещенная в России