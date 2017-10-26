Грушко рассказал о том, как НАТО воспринимает учения "Запад"

БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Оценки НАТО масштабов российско-белорусских учений "Запад-2017" объясняются тем, что под этими учениями альянс подразумевает всю военную активность, которая проходила в России в это время, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

Выступая перед журналистами после заседания Совета Россия – НАТО (СРН) на уровне постпредов, Грушко отметил, что "никаких доказательств (превышения Россией заявленной численности войск – ред.) представлено не было".

"Мое (мнение — ред.) заключается в том, что натовцы под учениями "Запад" считают все, что в это время происходило на территории Российской Федерации", — сказал Грушко журналистам, комментируя заявления НАТО о превышении Россией заявленных масштабов учений.

При этом он отметил, что "в определениях Венского документа (ОБСЕ) под учениями подразумевается участие в одной и той же деятельности".

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.