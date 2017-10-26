Киеву грозит экологическая катастрофа из-за действий застройщика

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Застройщик повредил канализационный коллектор возле железнодорожного вокзала в Киеве, украинской столице грозит экологическая катастрофа, сообщила в четверг пресс-служба мэрии.

"Двадцать второго октября во время строительных работ на улице Георгия Кирпы, 2-б у железнодорожного вокзала "Южный" застройщик залил бетоном канализационный коллектор диаметром 800 миллиметров. В связи с этим нормальное технологическое функционирование городских канализационных сетей нарушилось. Специалисты "Киевводоканала" оперативно отреагировали на ситуацию и уже четвертые сутки делают все, чтобы не допустить экологической катастрофы в городе", — говорится в сообщении.

По информации мэрии, аварийные бригады срочно организовали работы по локализации аварийной ситуации и выстроили временную схему перекачки сточных вод.

Также мэрия сообщила, что застройщик ведет работы без согласования проектной документации с "Киевводоканалом". В связи с этим ведомство обратилось к компетентным органам, а также полиции с просьбой прекратить строительство.