Выступление Пучдемона о выборах в Каталонии отменено

Карлес Пучдемон во время дискуссии по итогам референдума о независимости Каталонии в каталонском парламенте

Карлес Пучдемон во время дискуссии по итогам референдума о независимости Каталонии в каталонском парламенте

МАДРИД, 26 окт – РИА Новости. Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон отменил выступление, на котором, как ожидалось, он собирался объявить о проведении досрочных выборов в Каталонии, сообщили в женералитете.

Ранее испанские СМИ сообщили, что Пучдемон может сделать заявление о роспуске каталонского парламента и созыве досрочных выборов 20 декабря.

Заявление было намечено на 13.30 (14.30 мск), затем его отложили на час. Однако в результате правительство Каталонии сообщило, что выступление отменено.

Не исключено, что Пучдемон позже в четверг выступит в каталонском парламенте. Заседание должно начаться в 17.00 (18.00 мск).

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.