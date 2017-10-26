Выступление Пучдемона о выборах в Каталонии отменено

МАДРИД, 26 окт – РИА Новости. Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон отменил выступление, на котором, как ожидалось, он собирался объявить о проведении досрочных выборов в Каталонии, сообщили в женералитете.
Заявление было намечено на 13.30 (14.30 мск), затем его отложили на час. Однако в результате правительство Каталонии сообщило, что выступление отменено.
Не исключено, что Пучдемон позже в четверг выступит в каталонском парламенте. Заседание должно начаться в 17.00 (18.00 мск).
Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.