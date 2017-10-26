Каталонские студенты вышли на акции протеста на улицы Барселоны

МАДРИД, 26 окт – РИА Новости. Массовая акция студентов, требующих объявить независимость Каталонии, проходит в Барселоне перед заданием женералитета (правительства Каталонии), где в ближайшее время должен сделать заявление председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон, трансляцию акции ведут испанские телеканалы.
Студенты собрались на площади Сан Жауме, на которой расположен женералитет и мэрия Барселоны. Они держат в руках экстелады – неофициальный флаг независимой Каталонии. Студенты требуют объявить независимость Каталонии. Они кричат "Предатель!", "Мы хотим республику", "Независимость!".
Утром студенты заблокировали входы на некоторые факультеты Автономного университета Барселоны, а также проводили шествия по улицам каталонской столицы, на некоторое время заблокировав одну из автомобильных трасс.
В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти и который признан незаконным Конституционным судом страны. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%.
Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии, нападением на демократию и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.