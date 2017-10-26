Каталонские студенты вышли на акции протеста на улицы Барселоны

МАДРИД, 26 окт – РИА Новости. Массовая акция студентов, требующих объявить независимость Каталонии, проходит в Барселоне перед заданием женералитета (правительства Каталонии), где в ближайшее время должен сделать заявление председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон, трансляцию акции ведут испанские телеканалы.

Как сообщили испанские СМИ, глава женералитета объявит о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 20 декабря. Заявление Пучдемона, которое он собирался сделать в 13.30 (14.30 мск), отложено на час.

Студенты собрались на площади Сан Жауме, на которой расположен женералитет и мэрия Барселоны. Они держат в руках экстелады – неофициальный флаг независимой Каталонии. Студенты требуют объявить независимость Каталонии. Они кричат "Предатель!", "Мы хотим республику", "Независимость!".

Утром студенты заблокировали входы на некоторые факультеты Автономного университета Барселоны, а также проводили шествия по улицам каталонской столицы, на некоторое время заблокировав одну из автомобильных трасс.

После того, как стало известно о возможности проведения досрочных выборов, а не объявления независимости Каталонии, несколько депутатов заявили, что выходят из Каталонской европейской демократической партии, одним из лидеров которой является Пучдемон.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти и который признан незаконным Конституционным судом страны. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155 статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии, нападением на демократию и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.