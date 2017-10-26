НАТО призвала Россию к прозрачности при проведении учений "Запад"

БРЮССЕЛЬ, 26 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО призывает РФ быть прозрачной при проведении учений "Запад", как бы часто они ни проходили, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Сегодня нас не информировали о том, что "Запад" будет проходить каждые два года. Несмотря на то, как часто они будут проводить учения "Запад", это должно быть сделано прозрачным образом и согласно Венскому документу (ОБСЕ)", — сказал Столтенберг журналистам после заседания Совета Россия – НАТО (СРН) на уровне послов.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.