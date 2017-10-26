Курды сообщили, что отбили наступление иракской армии под Мосулом

Иракские военные в районе города Эрбиля во время конфликта с курдскими вооруженными формированиями пешмерга в провинции Киркук. Архивное фото

Иракские военные в районе города Эрбиля во время конфликта с курдскими вооруженными формированиями пешмерга в провинции Киркук. Архивное фото

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Совет безопасности Иракского Курдистана сообщил, что курдские вооруженные формирования пешмерга отбили наступление иракских военных и шиитского ополчения к северо-западу от Мосула на севере Ирака.

Согласно сообщению курдского СБ, иракские силовики и ополчение аль-Хашд аш-Шааби в четверг утром без причин начали наступление по четырем направлениям на позиции пешмерга в северо-западной части Мосула.

"Пешмерга отразили атаки, уничтожив три танка, пять американских (армейских внедорожников — ред.) Humvee и один Badger (боевая машина пехоты — ред.)", — говорится в сообщении СБ в Twitter. В заявлении отмечается, что иракские силовики, отступив, продолжили обстреливать позиции пешмерга.

Курдские власти подчеркивают, что силы Ирака продолжают использовать американское вооружение, предназначавшееся для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*.

Ранее правительство Иракского Курдистана предложило Багдаду прекратить огонь и начать диалог, выразив готовность заморозить результаты референдума о независимости. Как отмечалось в заявлении, конфронтация между иракскими и курдскими силами (пешмерга), начавшаяся 16 октября, нанесла ущерб обеим сторонам и может привести к непрерывному кровопролитию. Иракское правительство пока не дало ответа на инициативу курдского автономного региона.