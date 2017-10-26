Митинги мешают Киеву принимать решения по Донбассу, заявили в ДНР

Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко, который сидит на плечах у украинского казака, во время вече у здания Верховной рады в Киеве

Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко, который сидит на плечах у украинского казака, во время вече у здания Верховной рады в Киеве

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Митинги на Украине мешают представителям Киева на переговорах в Минске принять серьезные шаги для стабилизации ситуации в Донбассе, считает руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Ранее несколько тысяч человек начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. После того как Рада приступила в выполнению ряда требований, организаторы сообщили, что партия экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие в ней. Позднее бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады. По данным МВД Украины, в среду в палаточном городке у Рады оставались около 60 человек.

"Есть устойчивая закономерность. Без принятия политических решений договоренности, касающиеся военной части, либо не работают вовсе, либо выполняются украинской стороной частично или выборочно. Пока не будет принято соответствующих политических решений ситуация на линии соприкосновения не изменится в лучшую сторону", — сказал собеседник агентства.

Якубов пояснил, что ситуация в Киеве может помешать представителям властей Украины на переговорах в Миске.

"Определенные договоренности могут быть, поскольку иногда европейские гаранты оказывают давление на Украину, но пока для этого нет предпосылок. Ни одного политического шага не предпринято, а в контексте происходящего в Киеве, сложно предположить, что украинское правительство может сейчас позволить себе предпринять хоть какие либо серьезные шаги, связанные с Донбассом", — добавил представитель ДНР в СЦКК.