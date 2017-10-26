Митинги мешают Киеву принимать решения по Донбассу, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Митинги на Украине мешают представителям Киева на переговорах в Минске принять серьезные шаги для стабилизации ситуации в Донбассе, считает руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
"Есть устойчивая закономерность. Без принятия политических решений договоренности, касающиеся военной части, либо не работают вовсе, либо выполняются украинской стороной частично или выборочно. Пока не будет принято соответствующих политических решений ситуация на линии соприкосновения не изменится в лучшую сторону", — сказал собеседник агентства.
"Определенные договоренности могут быть, поскольку иногда европейские гаранты оказывают давление на Украину, но пока для этого нет предпосылок. Ни одного политического шага не предпринято, а в контексте происходящего в Киеве, сложно предположить, что украинское правительство может сейчас позволить себе предпринять хоть какие либо серьезные шаги, связанные с Донбассом", — добавил представитель ДНР в СЦКК.