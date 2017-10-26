Буш-старший объяснил свои действия после обвинений в домогательствах

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Бывший президент США Джордж Буш-старший через своего представителя вновь извинился и объяснил свои действия после обвинений уже двух актрис в домогательствах, сообщила газета Washington Post.

Ранее в домогательствах Джорджа Буша-старшего, прикованного к инвалидному креслу, обвинила актриса Хезер Линд. По ее словам, во время фотосессии несколько лет назад экс-глава государства в присутствии своей жены потрогал ее сзади, а также рассказал "грязную" шутку. После этого представитель Буша-старшего заявил, что экс-президент приносит искренние извинения, если его попытка пошутить оскорбила госпожу Линд".

После этого еще одна актриса Джордана Грольник, рассказала, что в 2016 году во время совместной фотосъемки в штате Мэн экс-президент "схватил ее", и супруга экс-президента также заметила это. На фоне этого представитель Буша-старшего опубликовал более полное заявление по поводу обвинений в домогательствах.

"В возрасте 93 лет президент Буш прикован к инвалидному креслу около пяти лет, поэтому его рука часто попадает на нижнюю часть талии тех людей, с которыми он делает фото. Чтобы люди чувствовали себя непринужденно, президент обычно рассказывает одну и ту же шутку, и при случае мог похлопать по женским ягодицам, не имея никакого злого умысла. Некоторые посчитали это невинным, другим это кажется очевидно неприемлемым. Президент Буш приносит свои искренние извинения всем, кого он обидел", — гласит заявление.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под судом за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно, из-за скандалов вокруг фотографа, также связанных с сексуальными домогательствами.